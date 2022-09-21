Vucic: Büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum

RUSYA-Ukrayna Savaşı hakkında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Özel operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı sanıyorum" dedi. Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla karışıklık beklediğini ifade etti. Vucic, "Şimdi soru İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzerini yaşamadığımız büyük bir dünya çatışmasına girip girmeyeceğimiz" ifadesini kullandı. Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti.