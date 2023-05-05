Wagner lideri, birliklerini Bahmut’tan çekeceğini söyled

RUS güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs'ta Ukrayna'nın Bahmut kentinden çekilme kararı aldıklarını duyurdu. Çatışmalarda ihtiyaç duyulan mühimmatın sadece yüzde 30'unu alabildiklerini ileri süren Prigojin, geçen ay kendilerine mühimmat vermeyi bıraktıklarını ve yüzde 10'dan daha fazla mühimmat alamadıklarını iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Prigojin'in, Wagner birliklerini 10 Mayıs'ta çekme kararı hakkında yorum yapmayacağını söyledi.