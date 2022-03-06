Washington Post’tan çarpıcı iddia: ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor

ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı silah yardımlarının bu uzun dönem için hayati önemde olduğu değerlendirilen haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon'un, Rusya güçlerinin Kiev'i tamamen ele geçirme ihtimaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kabinesinin kaçışı üzerine planlar yaptığı kaydedildi.
Haberde, ismi gizli tutulan bir yetkilinin, "Zelenskiy'in Polonya'da sürgündeki bir hükümet kurduğu bir senaryo da dahil olmak üzere, şu anda her olasılık için acil durum planlaması yapıyoruz." ifadesine yer verildi.