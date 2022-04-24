Will Smith Oscar tokadının ardından ilk kez görüntülendi! Bu defa elini başka bir şey için kaldırdı

Oscar Ödülleri Töreni'nde tokat skandalıyla haftalarca gündemden düşmeyen Will Smith, olaylı gecenin ardından ilk defa görüntülendi. Dün, Mumbai'deki özel bir havaalanından çekilen görüntülerde 53 yaşındaki Smith'in siyah bir şort ve geniş bir tişört giydiği görüldü. Ayrıca Smith, kendisini çeken kameraya da el salladı. Smith'in ayrıca çok neşeli ve keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı.