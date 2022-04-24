Will Smith Oscar tokadının ardından ilk kez görüntülendi! Bu defa elini başka bir şey için kaldırdı

Oscar Ödülleri Töreni'nde tokat skandalıyla haftalarca gündemden düşmeyen Will Smith, olaylı gecenin ardından ilk defa görüntülendi. Dün, Mumbai'deki özel bir havaalanından çekilen görüntülerde 53 yaşındaki Smith'in siyah bir şort ve geniş bir tişört giydiği görüldü. Ayrıca Smith, kendisini çeken kameraya da el salladı. Smith'in ayrıca çok neşeli ve keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Aktörün yanındaki kişinin keşiş kıyafetleri giydiği ise dikkat çekti. Smith'in niçin Mumbai'de olduğu ise şu an için bilinmiyor.
TOKADI GÜNDEM OLMUŞTU
Bu sene 94.kez düzenlenen en prestijli ödüller arasında yer alan Oscar ödül töreni televizyon tarihine geçti. Görkemli ödül törenine Will Smith ve Chris Rock ikilisi damgasını vurmuştu. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca olanlar oldu. Will Smith yerinden kalkarak sahneye çıktı ve Chris Rock'a tokat atmıştı.
KARISI SEBEP
erine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostuk G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."
10 YIL BOYUNCA MEN
Toplantı sonrasında Akademi'den yapılan açıklamada Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e Oscar galasından ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl boyunca men cezası geldi.
Will Smith olay tokadın ardından ilk kez görüntülendi | Video