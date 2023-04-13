WP: Köstebek yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam

Washıngton Post Gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin "gizli" askeri belgelerinin sızdırılmasının arkasındaki kişinin bir askeri üs çalışanı olduğunu iddia etti. Gazete söz konusu kişinin belgeleri paylaştığı ve üyesi olduğu sosyal medya platformunun gruplarındaki bir kişiye ulaşırken belgeleri sızdıran kişinin bilgileri ise henüz bilinmiyor. İsmi açıklanmayan grup üyesinin ifadelerine dayandırılan haberde, belgeleri sızdıran kişinin grupta "OG" mahlasını kullandığı, geçen yıl askeri jargonlu paylaşımlarda bulunmaya başladığı ve devam eden aylarda ABD'ye ait gizli belgelerden elde edilmiş gibi görünen paylaşımlar yaptığını aktardı. Gazete, belgeleri sızdıran kişinin "yalnız, genç ve silah meraklısı bir adam" olduğunu ve bu kişinin internet oyunlarıyla bilinen bir internet sitesinin silah ve askeri ekipman meraklısı sohbet grubunun üyesi olduğunu ileri sürdü. Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği ifade ediliyor. 7 Nisan'da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin detaylar içerirken, yeni sızan belgelere göre ABD, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i de yakından takibe almış.