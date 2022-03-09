WSJ’den flaş iddia: Biden ile görüşmeyi reddettiler

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, Biden ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan arasında telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı.

Söz konusu görüşmelerde Biden'ın, prensler ile Ukrayna'ya uluslararası destek verilmesi ve dünyada artan benzin fiyatlarının kontrol altına alınması konularını ele alması amaçlanıyordu.

Ancak Beyaz Saray'ın görüşme taleplerine her iki ülkeden de olumlu yanıt alınamadı.