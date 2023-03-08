‘Yabancı ajan tasarısı’ Gürcistan’ı karıştırdı

Gürcistan Parlamentosu'nca "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanması sokakları karıştırdı. Karara tepki gösteren çok sayda gösterici, parlamentonun girişini kapatmaya çalıştı. Göstericiler emniyet güçlerince biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı. Öte yandan AB, yasa tasarısını ülke ve Gürcistan halkı için "kötü gelişme" olarak değerlendirdi. AB-Gürcistan ilişkilerinde ciddi yansımaları olacağı bildirildi. Yasa tasarısı, mali fonlarının yüzde 20'den fazlasını ülke dışından alan kuruluşların "yabancı temsilci" olarak kayıt yaptırmasını, bunu yapmayan kuruluşlara ceza kesilmesini öngörüyor.