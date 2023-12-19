Yahudi yerleşimciler camide namaz kılan Müslümanlara biber gazı attı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde fanatik Yahudi yerleşimciler Harem-i İbrahim Camisi'nde ibadet edenlere saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin, yatsı namazı kılan Filistinlilere biber gazı sıktığı, biber gazının yanıklara sebep olduğu ve çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Filistin Kızılayı da sağlık ekiplerinin biber gazından etkilenen iki kişiye müdahale ederek hastaneye götürdüğünü açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de camidekilerin gazdan etkilendiği, bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görünüyor.

Öte yandan, İsrail makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.