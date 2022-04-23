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Giriş Tarihi: 23.4.2022 09:37

Yahudi yerleşimciler El Halil'de Filistinlilere saldırdı

AA
Yahudi yerleşimciler El Halil’de Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde onlarca Yahudi yerleşimcinin İsrail güçlerinin koruması altında Filistinlilere taş atarak saldırdığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, onlarca yerleşimci El Halil'in eski belde bölgesinde ve Eş-Şellale Caddesi'ndeki Filistinlilere ve dükkanlara taş attı.

Haberde saldırı sırasında İsrail güçlerinin yerleşimcilere engel olmadığı, gerçek mermi ve ses bombası atarak Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdığı ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin, dün akşam El Halil'de 4, Ağvar'daki bir askeri kontrol noktasında 2, Cenin'e bağlı Arbuna köyünde de 1 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi yer aldı.

İsrail ordusu, Filistinlilerin gözaltına alınma nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

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Yahudi yerleşimciler El Halil'de Filistinlilere saldırdı
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