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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Yahudiler, New York’un tarihi garında ‘Filistin’e özgürlük’ dedi

DIŞ HABERLER
Yahudiler, New York’un tarihi garında ‘Filistin’e özgürlük’ dedi
ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek "acil ateşkes" çağrısında bulundu. "Barış İçin Yahudi Sesi" (JVP) adlı organizasyonun, sosyal medya platformundan yaptığı duyuru ile toplanan gruplar, New York'un en büyük tren istasyonu Grand Central'in ana yolcu salonunu işgal etti. Siyah tişört giyen yüzlerce Yahudi asıllı Amerikalı, bir yandan ilahi söylerken, "Filistin özgür olmalı", "Ateşkes, hemen şimdi", "Hemen ateşkes talebiyle Grand Central'i ele geçir", "Tarihin doğru tarafında bizimle olun" yazan dövizler taşıdı. ABD polisi gruptan 200 kişiyi gözaltına aldı.
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Yahudiler, New York’un tarihi garında ‘Filistin’e özgürlük’ dedi
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