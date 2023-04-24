Yahudilere gaz şakası yapan doktora afaroz

Twitter'da Yahudilere gaz verilmesiyle ilgili şaka yapan genç bir doktor, İngiliz Tabipler Birliği'nden (BMA) uzaklaştırıldı. BMA'nın kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdiği şaka nedeniyle çocuk doktoru ve Genç Doktorlar Komitesinin Başkan Yardımcısı olan Dr. Martin Whyte, görevinden askıya alındı. 2018'de bir sinagogun vurulmasıyla ilgili bir tweete yanıt olarak Dr Whyte, "Hahaha zeig heil (yaşasın zafer) hahaha gazla Yahudilere şaka yapıyorum ama holohoax hakkındaki bu youtube videolarını gördünüz mü bence oldukça ikna edici" yazdı. Holohoax, holokostu inkar edenler için kullanılan bir terim. The Daily Mail'in haberine göre Dr Whyte, insanların İsrail'i "inadına" boykot etmesi gerektiğini de söyledi. Whyte'ın Twitter hesabı kapatıldı.