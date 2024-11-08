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Giriş Tarihi: 9.11.2024

Yahudilerin büyük çoğunluğu Demokrat Harris’i destekledi

Yahudilerin büyük çoğunluğu Demokrat Harris’i destekledi
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimindeki sandık çıkış anketleri, Yahudi nüfusun yüzde 78'inin Demokrat Kamala Harris'i tercih ettiğini, Hıristiyanların yüzde 63'ünün Donald Trump'a oy verdiğini ortaya koydu. CNN ve NBC'nin sandık çıkış anketlerine göre, ülkedeki Yahudi nüfusun geleneksel tercihlerinin değişmediği belirlendi. Buna göre, anketlerde Yahudilerin yüzde 78'i Harris'e oy verirken, yüzde 22'si Trump'ı tercih etti. Öte yandan Trump'ın, Susan Summerall Wiles'ı getireceği Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü pozisyonu, yönetim içindeki en önemli ve güçlü mevkilerden biri olarak görülüyor. Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü'ne seçtiği Wiles, stratejik yetkilere sahip olacak.
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Yahudilerin büyük çoğunluğu Demokrat Harris’i destekledi
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