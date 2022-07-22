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Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:26 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:40

Yakıt ikmali yapan görevli gaz hortumunu elinden kaçırdı! Sonrası facia

Yakıt ikmali yapan görevli gaz hortumunu elinden kaçırdı! Sonrası facia

Meksika'da yakıt ikmali yapan bir operatör, gaz hortumunu kaçırınca bölgede felaket yaşandı. Mutfakların ve lokantaların çok yakın olduğu bölgeye sızan gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu pek çok kişi yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Meksika'nın Durango'ya bağlı Gomez Palacio belediyesinde korkunç bir olay yaşandı. Yakıt ikmali yapan bir gaz tankeri operatörü, ikmal sırasında gaz hortumunu elinden kaçırdı.

CİDDİ HASAR VAR

Lokantalar da mutfaklara çok yakın böglede yaşanan olayda saniyeler içerisinde sızan gaz ortalığı alevler içinde bıraktı. İnsanlar hızla kaçışırken, yangının 3 loktanya ciddi bir hasar verdiği ifade edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sivil Koruma ve itfaiyeciler durumu kontrol altına alabilmek için bölgeye gönderildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sanayi parkının 4. etabında Lerdo de Tejada yolundaki bir gıda işletmesine benzin isyasonu aracı tedarik edilirken flaş tipi bir patlama ihbarı yapıldı. Birinci ve ikinci derece yanık vakaları var" dedi.

ÖNLEMLER ALINACAK

Yaşananların bir insan hatasından kaynaklandığını ifade eden yetkililer, çeşitli önlemlerin alınacağını bildirdi. 2. derece yanıkla hastaneye kaldırılan 5 kişinin olduğu söylendi.

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Yakıt ikmali yapan görevli gaz hortumunu elinden kaçırdı! Sonrası facia
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