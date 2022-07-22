Yakıt ikmali yapan görevli gaz hortumunu elinden kaçırdı! Sonrası facia

CİDDİ HASAR VAR

Lokantalar da mutfaklara çok yakın böglede yaşanan olayda saniyeler içerisinde sızan gaz ortalığı alevler içinde bıraktı. İnsanlar hızla kaçışırken, yangının 3 loktanya ciddi bir hasar verdiği ifade edildi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sivil Koruma ve itfaiyeciler durumu kontrol altına alabilmek için bölgeye gönderildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sanayi parkının 4. etabında Lerdo de Tejada yolundaki bir gıda işletmesine benzin isyasonu aracı tedarik edilirken flaş tipi bir patlama ihbarı yapıldı. Birinci ve ikinci derece yanık vakaları var" dedi.