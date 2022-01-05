Yalancı şahit yüzünden 37 yıl hapis yattı!

Franklin Lee, Kasım 2021'de görülen duruşmada, 1983'te 2 polisin 1980'de işlenen bir cinayet davasını ele aldığını söyledi. Lee, o dönemde tecavüz ve cinayet suçlamaları nedeniyle cezaevinde olduğunu ifade etti. Polislerin kendisine Stokes aleyhinde şahitlik yapması karşılığında cinsel ilişki, uyuşturucu ve hapis cezasının azaltılması teklif edildiğini aktaran Lee, teklifi kabul ettiğini belirtti. Lee, duruşmalarda Stokes'un cinayet işlediğine dair yalancı tanıklık ettiğini itiraf etti.