Yalnızlaştıkça barbarlaşıyor

Katil İsrail ordusunun pazar gecesi Refah'taki çadırlarda 45 kişiyi diri diri yakmasına dünyadan tepkiler giderek artıyor. Başta Türkiye'de olmak üzere ABD ve Avrupa'nın dört bir yanında İsrail'in çadır katliamı protesto ediliyor. Batı medyası Refah'taki vahşeti manşetlerinde tutuyor. ABD yönetimi de İsrail'e destek konusunda gittikçe yalnızlaşıyor. Refah'taki katliamlara çok sayıda ülke sert tepki göstermeyi sürdürüyor. BM Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi kurumların kararları da katil İsrail ve Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'yu köşeye sıkıştırıyor. Bunların yanı sıra dün İspanya, Norveç ve İrlanda beklendiği üzere Filistin devletini resmen tanıdı. Diplomatik darbeler yanında küresel protestolar, uluslararası hukuk karşısındaki çaresizlik ve propaganda savaşındaki yenilgiyle boğuşan İsrail her alanda yalnızlaşıyor.Bu arada İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın eski başkanı Yossi Kohen'in UCM eski savcısı Fatou Bensouda'yı tehdit ederek savaş suçları soruşturmasından vazgeçmesini istediği ortaya çıktı. UCM'nin mevcut başsavcısı Kerim Han, geçenlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama talebinde bulunmuştu.Geçenlerde eşzamanlı olarak karar alan Norveç, İrlanda ve İspanya dün Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu karar katil İsrail'e diplomatik darbe diye niteleniyor.DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki Filistin toplantısında artık 150'ye yakın ülkenin Filistin'i devlet olarak tanıdığını belirterek, "Her tanıyan ülke Filistin'le devlet ilişkisini, tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi kurabilir. Filistin'in devlet olarak tanınması ve ona göre işbirliği yapılması fevkalade önemli" dedi.