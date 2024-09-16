Yangında iki Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, Eberswalde'nin merkezinde bulunan 3 katlı bir binanın hem işyeri kısmında hem de konut olan tarafında yangın çıktığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi. Polis yangın nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan ve 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin yerel makamların soruşturma başlattığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.