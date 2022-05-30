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Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:13

Yanıltıcı reklamın bedeli ağır oldu: Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası...

AA
Yanıltıcı reklamın bedeli ağır oldu: Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası...

Çin'in popüler film ve dizi oyuncusu Cing Tien, reklam yüzü olduğu zayıflama ürününün tanıtımlarında belirtilen faydaları sağlamadığının anlaşılmasının ardından 7,22 milyon yuan (1,08 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

South China Morning Post'un haberine göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Cing'in reklamlarında oynadığı, vücuttaki şeker ve yağı emerek kilonun korunmasına yardımcı olduğu iddia edilen meyve ve sebze aromalı şekerin, "sağlığa belirgin yararı olmadığına" karar verdi.

ÜRETİCİ FİRMANIN ÜRÜNLERİNE DE EL KONULDU

Kararın ardından yerel düzenleyici kurumlar, ürünü piyasaya süren Guangcou merkezli "Infinite Free" adlı üretici şirkete 4,64 milyon yuan (696 bin 500 dolar) para cezası verirken 2,58 milyon yuan (387 bin 300 dolar) değerindeki ürüne el koydu. Aktris Cing, ise "yanıltıcı reklam" faaliyeti nedeniyle 7,22 milyon yuan (1,08 milyon dolar) para cezası aldı.

Aktrise verilen para cezasının şirkete verilen meblağı aşması dikkati çekti.

Çin'de reklam yasalarında 2015'te yapılan değişiklikle tüm satış kampanyalarının olgulara dayanması gerektiği belirtilerek, "ünlülerin niteliği düşük ürünlerin tanıtımını yapması" cezaya tabi kılınmıştı.

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Yanıltıcı reklamın bedeli ağır oldu: Çinli aktrise 1 milyon dolar para cezası...
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