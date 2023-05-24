Yapay zekâ ile 9 ayda 97 kitap yazdı

ABD'libilim kurgu yazarı Tim Boucher, yapay zekâ yardımıyla 9 ayda 97 mini roman yazdı. ABD'li yazar her biri 5 bin kelime ve 40-140 görsel içeren kitapların yazım sürecinde yapay zekâdan faydalandığını anlattı."AI Lore" ismini verdiği serideki kitapların birbirine gönderme yaptığı ve bağlantılı hikâyeler anlattığını belirten Boucher, 500'den fazla kopya sattığını ve 2 bin dolardan fazla kazandığını ifade etti. Boucher, "Yapay zekâ, yeteneklerimizi ve kapasitemizi artıracak güçlü bir araç" dedi.