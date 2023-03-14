Yapay zekâ ile sesi taklit edip dolandırdılar

Kanada'da yaşayan Benjamin Parker'ın (39) başına gelenler yapay zekânın dolandırıcıların da gözdesi olduğunu ortaya koydu. Parker'ın ailesi, kendisini avukat olarak tanıtan birinden telefon aldı. Arayan kişi, Parker'ın ABD'li bir diplomatın ölümüne neden olan bir araba kazasına karıştığını ve hapiste olduğunu söyledi. Duruşmadan önce ödeme yapmaları gerektiğini belirterek Parker'ı telefona verdi. Telefonda Parker'ın sesini duyan ailesi, bankalardan para çekip Bitcoin ile ödeme yaptı. Ancak gerçekte telefonda konuşanın Parker olmadığı, sesin yapay zekâ ürün olduğu anlaşıldı.