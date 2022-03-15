Yaptırım uygulanan Rus oligarkların servetleri belli oldu

PUTİN'İN ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI DA LİSTEDE YER ALDI

GENNADY TİMÇENKO: 11,3 MİLYAR DOLAR

Enerji, ulaşım ve inşaat sektörlerindeki yatırımlarıyla yaklaşık 11,3 milyar dolar serveti bulunan Gennady Timçenko ise Putin'in 1990'lı yılların başından bu yana St. Petersburg şehrinden tanıştığı yakın bir dostu olarak biliniyor.

Putin'in çocukluk arkadaşlarından biri olarak tanınan ve Rusya'nın en büyük boru hattı inşaat şirketinin sahibi olan Arkadiy Rotenberg'in oğlu İgor Rotenberg de yaptırım uygulanan bir diğer isim olarak ön plana çıkıyor. İgor Rotenberg, babası Arkadiy Rotenberg 2014'te ABD'nin yaptırım listesine alındığında, babasına ait bazı şirketlerdeki hisseleri satın almıştı.

BORİS ROTENBERG: 1,2 MİLYAR DOLAR

Yaptırım uygulanan bir diğer isim, Arkadiy Rotenberg'in kardeşi ve yine Putin'in çocukluk arkadaşı olan Boris Rotenberg ise 1,2 milyar dolarlık servetiyle özellikle bankacılık alanında çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.