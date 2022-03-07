Yaptırımlara karşı hamle! İşte Rusya’nın ’dostane olmayan ülkeler’ listesi

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı beraberinde Rusya'ya yönelik yaptırımları da getirdi. Rus menşeili eserlerin çekimlerinin iptaline kadar giden yaptırımlar Rusya'nın kendisine ambargo koyan ülkelere karşı çeşitli kararlar almasına neden oldu. Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onayladı.
LİSTE ONAYLANDI
Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'ya, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığı belirtildi.
15 ÜLKEDEN FAZLA
Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.
5 MART'TA ALINAN KARAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.