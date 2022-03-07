Yaptırımlara karşı hamle! İşte Rusya’nın ’dostane olmayan ülkeler’ listesi

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı beraberinde Rusya'ya yönelik yaptırımları da getirdi. Rus menşeili eserlerin çekimlerinin iptaline kadar giden yaptırımlar Rusya'nın kendisine ambargo koyan ülkelere karşı çeşitli kararlar almasına neden oldu. Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onayladı.

LİSTE ONAYLANDI

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'ya, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığı belirtildi.