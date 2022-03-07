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Giriş Tarihi: 7.3.2022 16:33 Son Güncelleme: 7.3.2022 16:56

Yaptırımlara karşı hamle! İşte Rusya'nın 'dostane olmayan ülkeler' listesi

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yaptırımlara karşı hamle! İşte Rusya’nın ’dostane olmayan ülkeler’ listesi

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren devletler, 12 gündür Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırım kararları alıyor. Rusya'dan da yaptırımlara karşı hamle geldi. Rus hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın şirketlerine ve vatandaşlarına yönelilk dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı bir liste çıktı.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı beraberinde Rusya'ya yönelik yaptırımları da getirdi. Rus menşeili eserlerin çekimlerinin iptaline kadar giden yaptırımlar Rusya'nın kendisine ambargo koyan ülkelere karşı çeşitli kararlar almasına neden oldu. Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onayladı.

LİSTE ONAYLANDI

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'ya, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığı belirtildi.

15 ÜLKEDEN FAZLA

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

5 MART'TA ALINAN KARAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.

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Yaptırımlara karşı hamle! İşte Rusya'nın 'dostane olmayan ülkeler' listesi
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