Yaralı maymun veterinere kendisi gitti

Zekâsıyla birçok bilimsel araştırmanın konusu olan maymun bir kez daha şaşırttı. Hindistan'da yaralı anne maymun, kucağında yavrusuyla bir hayvan tedavi kliniğine giderek veterinerden yardım istedi. Maymunun tedavi sırasında yaralı başını ve yavrusunun yaralı bacağını veterinere gösterdiği anların görüntüleri sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlendi.Kliniğin sahibi veteriner Ahmet, "Zili çalıp başını göstermesi ve muayene sürecinde gözlerimin içine bakması beni çok duygulandırdı. Kliniğin önüne maymun ve yavrusunu görmek isteyen yüzlerce kişi geldi. Ancak anne ve yavruyu tedaviden sonra doğaya bıraktık. Onları burada tutma hakkımız yok. Çünkü onlar doğanın parçası. Kliniğe evcil hayvanlarını tedavi için gelenlerden tek farkları bir ücret ödememeleri oldu. Ama anne maymun ve yavrusunun iyileştiğini görmek bizim için büyük mutluluk. Bu da bize yeter" dedi.