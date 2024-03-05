Yardım dağıtırken öldürüldü

Filistinli doktor Mahmud Khas Abu Malık, bombaların altında yaşamaya çalışan halkına yardım malzemelerini ulaştırmak isterken, İsrail'in saldırısı sonucu öldürüldü. Abu Malık'tan geriye Berat Kandili gecesi Konya merkezli Şems-i Mevlana Derneği tarafından gönderilen yardım malzemelerini halkına dağıtırkenki konuşması kaldı. Malık'ın son videosunda "Türkiye'deki hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle Gazze'de devam eden ağır saldırıdan dolayı yerinden edilmiş kardeşlerimize verilmek üzere yemeğimizi hazırladık" dediği görüldü.