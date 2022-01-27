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Giriş Tarihi: 27.1.2022 17:01

Yardım etmemekle suçlanmışlardı: Almanya'dan flaş Ukrayna açıklaması

AA
Yardım etmemekle suçlanmışlardı: Almanya’dan flaş Ukrayna açıklaması

Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna'ya, yeteri kadar destek çıkmamasıyla eleştirilen Almanya'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Almanya Savunma Bakanı, ülkesinin Ukrayna politikasını savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna için çok az şey yaptıklarına dair eleştirilere karşı ülkesinin politikasını savundu.

"ASKERİ OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Baerbock, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Almanya, Ukrayna'yı askeri olarak destekliyor. Ukrayna'nın talebi üzerine koruyucu kask tedarik ediyoruz. Öncelikle yerine getirmekte olduğumuz özel talep buydu." dedi.

Ülkesinin Ukrayna politikası hakkındaki eleştirilere de değinen Baerbock, şunları kaydetti: "Bazıları artık silahların acilen teslim edilmesini talep ediyor. Zor durumlarda, eylemleriniz konusunda özeleştiri yapmalısınız. Hızlıca bir basın açıklaması yazılabiliyor ama dış politika rotanızı 180 derece döndürmek tam bir farkındalıkla yapılmalı. Diplomatik yolların tekrar kapanmasının önüne geçilmelidir. Ukrayna'yı ekonomik ve finansal olarak güçlendirmemiz gerekiyor çünkü 21. yüzyılda insanlar sadece toplarla tehdit edilmiyor."

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Yardım etmemekle suçlanmışlardı: Almanya'dan flaş Ukrayna açıklaması
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