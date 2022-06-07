Yardım etmeyip boğulmasını izlediler

Daha önce birçok kez insanlık dışı davranışlarıyla gündeme gelen ABD polisi, yeni bir skandala imza attı. 28 Mayıs'ta Arizona eyaletinin Tempe şehrinde, Sean Bickings adlı kişi ile eşi olduğu belirtilen kadının kavga ettiğine dair ihbar alan polis, olay yerine gitti. Polis, çifte dair tutuklama emri olup olmadığını kontrol ederken, 34 yaşındaki Bickings göle girip yüzmeye başladı. Bir süre sonra Bickings'ten yardım çığlıkları yükseldi. Suya batıp çıkan Bickings'e polis, direğe doğru yüzmesini ve kendisini suyun üzerinde tutmasını söyledi. Bickings ise "Yapamıyorum" dedi. Polisin cevabı ise "Tamam, peşinden atlamayacağım" oldu. Adam "Lütfen bana yardım edin" diye yalvardı. Ancak polisler oralı olmadı. Talihsiz adam kısa süre sonra suya gömülüp hayatını kaybetti.Gözleri önünde boğulan adama müdahale etmeyen polislerin tavrı gündem olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Bickings'in eşinin "Adam gözünüzün önünde boğuluyor ve siz yardım bile etmiyorsunuz" dediği görüldü. Memurlar hakkında inceleme başlatıldığı ve sonuçlanana kadar 3 polis memurunun paralı izne çıkarıldığı kaydedildi. Evsiz olduğu belirtilen Sean Bickings'in ölümü kent yetkilileri tarafından bir trajedi olarak nitelendirildi.