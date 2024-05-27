Yardımları yağmalıyorlar

Terör devleti İsrail, tüm uyarı ve tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ediyor. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni mezarlığa çevirirken insanlıktan çıkmış hırsız Yahudi yerleşimcilerin barbarlığı da artıyor. BBC'de yer alan haberde, Gazze'deki savaşın birçok cephede sürdüğü bunlardan birinin de yardımlar olduğu belirtildi. Çok sayıda Yahudi yerleşimci, Gazze'ye giren yardım kamyonlarına tepki gösteriyor. Son günlerde ise yardım konvoylarını engellemek ve yağmalamak için yarışıyorlar. Yahudi yerleşimcilerin paylaştığı videolarda aralarında küçük çocukların da bulunduğu kalabalığın yere yiyecekleri fırlattığı ve yardım kutularının üzerine bastığı görülüyor.Bir Yahudi yerleşimci, "Kazanmamızın tek yolu bu'' diyor. Birçoğu, Gazzelilere yardımın ulaştırılmaması gerektiğini ve Gazze'ye yardımın sadece savaşın uzamasına hizmet ettiğini savunuyor. Videoların birinde, bir grup coşkulu protestocu yağmalanmış bir kamyonun üzerinde dans edip kutlama yapıyor. Bir diğerinde ise el konulmuş kamyonlardan biri alevler içinde görülüyor. Diğer videolar, İsraillilerin Kudüs'te kamyonları durdurduğunu ve sürücülerinden Gazze'ye yardım taşımadıklarını kanıtlayan belgeler istediklerini gösteriyor. Yüzleri görünüyor ve yaptıklarının cezasız kalacağını düşünüyor gibiler. Batı Şeria'da Gazze'ye mal taşımayan en az iki sürücü araçlarından indirilerek dövüldü. Filistinli tır şoförleri travma yaşadıklarını söylüyor.