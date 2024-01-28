Yasaklar dünyayı susturamıyor: Filistin’e özgürlük

İşgalci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliama tepkiler sürüyor. Liderleri İsrail'e arka çıkan Batı toplumları tüm yasak ve engellemelere rağmen başkentlerde İsrail'e tepki gösterip 'Filistin'e özgürlük'' sloganları atıyor.İtalya'da Yahudi Toplumu'nun baskısıyla ertelenen Filistin'e destek gösterileri, valiliklerin yasak kararına rağmen Roma ve Milano'da binlerce kişinin meydanlara inmesiyle yapıldı. Protestocular, sık sık "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor", Filistin'e özgürlük", "Ateşkes" ve "Tek çözüm işgalin sona ermesi" sloganları attı.İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyen binlerce kişi, uluslararası topluma "derhal ve kalıcı ateşkes için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yaklaşık 15 bin kişi, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.Filistin destekçisi bir grup protestocu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın evinin karşında kamp kurarak Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.