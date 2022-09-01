Yaşlılar için bebek eleman aranıyor

Japonya'da Fukuoka prefektörlüğüne bağlı Kitakyuşu'daki bir huzurevi, yaşlı sakinlerine eşlik etmeleri için bebekleri işe alıyor. İmzalanan sözleşmeye göre çocuklar, "Canları ne zaman isterse" işe gelebiliyor, "Aç hissettiklerinde, uykulu olduklarında veya ruh hallerine göre" ara vermelerine izin veriliyor. Maaş olarak ise çocuk bezi ve bebek maması veriliyor. Bebeklerin tek görevi, vasileri eşliğinde huzurevindeki çoğu 80'li yaşlarında olan 100'ü aşkın kişiyi mutlu etmek. Huzurevi müdürü Kimie Gondo, şimdiye kadar 30'dan fazla bebekle anlaştıklarını belirterek, "Bebeklerin sadece görülmesi bile huzurevi sakinlerimizi gülümsetiyor. Bazı çocuklar sakinlerimizle çok iyi anlaşıyor. Gerçek nine, dede ve torun gibiler" dedi. Tesiste kalan bir sakin, "Bebekler çok tatlı. Bana ebeveynlik yaptığım zamanları hatırlatıyorlar" diye konuştu. DIŞ HABERLER