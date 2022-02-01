Yaz bir gün kış iki gün

Gök bilimcilerin son keşfi bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Independent'ın haberine göre ilginç bir gezegen keşfedildi. "XO-3b" ismi verilen gezegeni sıra dışı kılan ise yaz ve kış mevsimlerine dair verileri oldu. Buna göre X0-3b gezegeninde bir yıl, Dünya
zamanıyla sadece üç gün sürüyor. Bu nedenle gezegende kış iki günde biterken, yaz da yalnızca bir gün sürüyor.
SICAK JÜPİTER
Bilim insanlarının keşfi ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA
) 2020'de emekliye ayrılan Spitzer Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanarak yaptığı açıklandı. Araştırma ekibinden Lisa Dang, "Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin Dünya'dakinden yüzlerce kat daha güçlü olduğunu gördük" diye konuştu. XO-3b, "Sıcak Jüpiter
" diye sınıflandırıldı. Etrafında döndüğü yıldıza yakın konumda olup da Jüpiter'le aynı ya da ondan büyük boyutlara sahip gezegenler bu sınıfta yer alıyor. XO-3b'nin yarısı Jüpiter'in 1.2 katı. Kütlesi ise Jüpiter'inkinden yaklaşık 12 kat fazla. Ötegezegenin yıldızıyla arasında yaklaşık 6.7 milyon kilometrelik bir mesafe var. Astronomik ölçüler söz konusu olduğunda bu gezegenin yıldızıyla "adeta burun buruna" olduğu anlamına geliyor. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Lisa Dang, "Bizim mevsimlerimizle aynı değil. Dünya'da mevsimler, gezegenin ekseninin eğikliğinden kaynaklanıyor. XO-3b'de ise gezegenin yıldızının etrafında elips şeklinde bir yörünge çizmesiyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle ötegezegende mevsimler, yıldızdan gelen radyasyon miktarını önemli ölçüde etkiliyor" dedi.