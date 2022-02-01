Giriş Tarihi: 1.2.2022

Yaz bir gün kış iki gün DIŞ HABERLER

Sıradışı bir ötegezegen keşfedildi. “XO-3b” ismi verilen ötegezegende bir yıl, 3 gün sürüyor. Dolayısıyla mevsimler de ürkütücü bir hızla geçiyor