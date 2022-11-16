Yemek pişirmeye 780 bin yıl önce başlamışız

İnsanların ateşi kullanarak yemek pişirmeye sanılandan yüz binlerce yıl önce başladığı ortaya çıktı. İsrail'de bir grup bilim insanı, ülkenin kuzeyinde bulunan 780 bin yıl öncesinden kalma sazan benzeri bir balığın ateşte pişirildiği kanıtlarına ulaştı. BBC'deki habere göre daha önceki kanıtlar ateşle yemek pişirmenin MÖ 170 bin yılında başladığını gösteriyordu. Bilim insanları insanlık için çiğ yemekten pişirilen yemeğe geçilmesinin gelişim açısından büyük bir önemi olduğunu vurguluyor. Bilim insanı Gesher Benot Yaaqob, "Kazı alanında bulunan balığın diş minesinden alınan kristallerde görülen genişleme, direkt ateşe maruz kalmadığını, daha düşük sıcaklıkta yavaş bir şekilde pişirildiğini gösteriyor" dedi.