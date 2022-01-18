Yemen Abu Dabi saldırısında kullandığı silahları açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye dün düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

BAE'ye yönelik saldırılardan "Yemen Kasırgası Operasyonu" olarak söz eden Seri, Abu Dabi Havalimanı ile Musaffah bölgesindeki petrol tesislerinin İran yapımı Kudüs-2 balistik füzeleriyle hedef alındığını ifade etti.

Dubai Havalimanı'nın da Zülfikar balistik füzesiyle hedef alındığını aktaran Seri, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) da diğer hassas noktaların vurulduğuna işaret etti.

NE OLMUŞTU?

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine dün düzenlenen saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.