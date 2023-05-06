Yemen ordusu Taiz’deki çatışmalarda 3 Husi milisin öldüğünü açıkladı

Yemen ordusu Taiz medya ofisinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Taiz kentinin doğusundaki cephelerde ordu güçleri ile Husi milisler arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmalarda 3 Husi milisin öldüğü, 5'inin yaralandığı kaydedilen açıklamada, ordu güçlerinden herhangi bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Taiz'deki Ordu Komutanlığı Sözcü Yardımcısı Albay Abdulbasit el-Bahr, basına yaptığı açıklamada, Husilerin, Taiz'in çeşitli bölgelerinde bulunan orduya ait mevzilere sızma girişiminin ordu güçleri tarafından başarısızlığa uğratıldığını kaydetti.

Bahr, Husilerin 2 gün önce de insansız hava araçları ile Taiz'de sivillerin yaşadığı bölgelerde altyapıyı ve yolları hedef aldığını, bu saldırıların Taiz kuşatmasını kırılmasını önlemek için yapıldığını aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 8 yıldır abluka altında tutuyor.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.