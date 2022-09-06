Yemen’de El Kaide saldırısı: 21 kişi hayatını kaybetti

Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde Hizam Emni'ye ait güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda Hizam Emni güçlerine mensup 21 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ifade edilirken, çıkan çatışmada teröristlerden de 8 kişinin öldüğü kaydedildi.

Hizam Emni güçlerinin Twitter hesabından da olaya ilişkin art arda açıklamalar yapıldı.

El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde bir güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlediği, Hizam Emni güçlerinin saldırıya karşılık verdiği ve çıkan çatışmada Terörle Mücadele 1. Tugayındaki 1. Tabur Komutanı Yasir Şai ile beraberindeki birkaç kişinin öldüğü, çok sayıdaki personelin de yaralandığı ifade edildi. Komutan dışında ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmezken, çevredeki dağlık bölgelere kaçan teröristlerden bazılarının Hizam Emni güçlerince yakalandığı belirtildi.

Ebyen'deki askeri karargahlar ve güvenlik noktaları sık sık saldırılara maruz kalıyor. Söz konusu saldırılardan genellikle Ebyen'in merkezi Zencibar'ın doğusunda yer alan Ahvar ve El-Mahfed ilçelerine yakın dağlık bölgelerde etkin olduğu belirtilen terör örgütü El Kaide sorumlu tutuluyor.