Yemen’de Güney Geçiş Konseyi, El Kaide’ye ait bir kampı ele geçirdiğini açıkladı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçlerin El Kaide'nin Ebyen'deki bir kampını ele geçirdiği açıklandı.

GGK'ye bağlı "Güney Kalkanı" adlı internet sitesinde, Ebyan Emniyet Müdürü Ali ez-Zib'in açıklamalarına yer verildi. Zib, Ebyen'ın Mudiye bölgesindeki El Kaide'ye bağlı askeri kampın "ordu ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildiğini" belirtti.

El Kaide unsurlarının kırsal alanlara kaçtığını aktaran Zib, "Güvenlik güçleri, bölgede huzuru sağlamak için operasyonlarına devam ediyor." açıklamasında bulundu. GGK, 7 Ağustos günü, Ebyen ilinin merkez ilçelerinde El Kaide unsurlarına karşı askeri operasyon başlattığını duyurmuştu.

GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine yönelik 10 Ağustos'ta yapılan bombalı saldırıda bir komutan ile 3 asker hayatını kaybetmişti.

Yemen'de çatışan taraflardan biri olan terör örgütü El Kaide ağırlıklı olarak çöl bölgeleri ile bazı sahil kentlerinde etkinliğini sürdürüyor. Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran İran destekli Husiler ile hükûmete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükûmetine destek veriyor.