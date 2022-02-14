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Giriş Tarihi: 14.2.2022 03:25

Yemen'de kan donduran olay! Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İHA
Yemen’de kan donduran olay! Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yemen'de, kontrolden çıkan cipin akaryakıt istasyonuna dalması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.

Yemen'in batısındaki El Hudeyde'de şehrindeki Al-Jarrahi bölgesinde kontrolden çıkan cip, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, cipin istasyonda yakıt alan kişilerden birine çarptığı daha sonra ise bir dükkana girdiği görüldü.

CİPİN SÜRÜCÜSÜ ÇOCUK...

Görgü tanıkları, cipin sürücüsünün çocuk olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını söyledi.

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Yemen'de kan donduran olay! Kontrolden çıkan cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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