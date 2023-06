Yeni kabine dünyada büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs zaferinin ardından önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Pek çok uluslararası gazete ve televizyon, 100'ü aşkın ülkeden aralarında cumhurbaşkanlarının da olduğu çok sayıda üst düzey ismin katıldığı yemin töreni nedeniyle objektiflerini Türkiye'ye çevirdi. Gelişmeleri son dakika olarak aktaran ajanslar, Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. 'Türkiye Yüzyılı kabinesi açıklandı' ifadelerini kullanan ajanslar özellikle yeni dışişleri bakanı olan Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek'in maliye bakanı olarak atanmasına dikkat çekti. Yeni kabinedeki bakanların başarı ve deneyimlerine yer verildi.İngiliz The Guardian yeni kabineden bahseden basın yayın kuruluşları arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde "85 milyonu kucaklayacağız" sözlerine dikkat çekti.ABD merkezli Wall Street Journal "Erdoğan, ekonomik değişimin sinyalini vererek yeni Kabine atadı' yorumunda bulundu.Katar merkezli Al Jazeera, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı'' başlığını atığı haberinde Mehmet Şimşek ile Hakan Fidan'a dikkat çekti. 'Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı ekonominin en üst sıralarında yer aldı, güçlü bir istihbarat şefi dışişleri bakanı oldu' dedi. Bakanların kariyerleri ayrıntılı bir biçimde anlatıldı.İngiltere merkezli Middle East Eye 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni seçilen hükümeti, daha geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün ipuçlarını veriyor' dedi.Euronews, 'Erdoğan, tarihi üçüncü dönem için Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yemin ettikten sonra yeni kabineyi belirledi' ifadesini kullandı.Suudi Arabistan'dan Al-Arabiya televizyonu 78 üst düzey uluslararası yetkilinin katıldığını aktardı. Yeni dönemin kilit isimlerine yer verilen haberde Mehmet Şimşek için '2009 ile 2018 yılları arasında maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde finans piyasaları tarafından büyük saygı görüyordu' denildi. Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan ve Savunma Bakanı olan Yaşar Güler'e dikkat çekildi.Yunanistan'ın da gündemi yeni kabine oldu. Yunan gazetesi Kathimerini, daha çok kendi dış politikalarını ilgilendiren dışişleri ve savunma bakanlarının kim olduğu ile ilgilendi. Ta Nea ise 'Özellikle Dışişleri, Savunma ve Maliye bakanlıklarının en önemlileri sırasıyla Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Mehmet Şimşek'e verildi' dedi.The Times of Israel gazetesi, yemin törenine ilişkin yayımladığı haberini, "Erdoğan yemin ederek 20 yıllık iktidarını uzattı" başlığıyla verdi.Çin basını törene geniş yer verdi. Xinhua, töreni, "Erdoğan yemin konuşmasında yeni anayasa sözü verdi" başlığıyla duyurdu. Haberde, Cumhurbaşkanı'nın ülkenin "Türkiye Yüzyılı" olarak adlandırdığı yeni bir yola girdiğini ilan ettiği kaydedildi. South China Morning Post "Recep Tayyip Erdoğan, yemin konuşmasında daha güçlü ve kapsayıcı bir Türkiye sözü verdi" başlığını kullandı. Törene, çok sayıda ülke temsilcisinin katıldığı vurgulandı.Tören Japon basınında da gündem oldu. Devlet televizyonu NHK, "Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti, ekonomik iyileşmeye doğru" başlığını attı. Kyodo ajansı yeni dönem vurguları yapıldı. Mainichi gazetesi, Türkiye'nin, yeni dönemde enflasyonla mücadele politikalarına odaklanacağına dikkat çekti.Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrik mesajı yağdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Kardeşlik ve ittifak ilişkilerinin daha da güçleneceğine eminim" ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkçe tebrik ederken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, iki ülke arasında iyi işbirliğini dört gözle beklediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fidan için "Profesyonel ve bilge bir diplomattır derken KKTC, Ukrayna ve Küba Dışişleri Bakanları da Fidan'ı kutladı.Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Hulusi Akar'dan görevi devralan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kutladı. Hasanov, "Azerbaycan ve Türkiye orduları arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesine ve güçlenmesine büyük katkılarınız olacak" dedi. Görevi devreden Akar'a teşekkür eden Hasanov, "Topraklarımızın işgalden kurtarılması için verilen vatan savaşında, Azebaycan halkına ve ordumuza her zaman manevi destekte bulundunuz. Sizi kendi adıma ve Azerbaycan ordusu personeli adına tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter'dan Erdoğan'ı kutladığı anın fotoğrafını paylaştı. Maduro, "Bu yeni dönemde, Türkiye için şüphesiz bir kalkınma ve refah dönemi olacak, kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en iyi dileklerimi ve başarı temennilerimi sunuyorum. Hükümetlerimizin ikili ilişkileri kardeşlik ve işbirliği yolunda devam edecek" ifadesini kullandı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati de Erdoğan'ı tebrik etti ve Lübnan'a verdiği destek için teşekkür etti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Mahinur Özdemir Göktaş'ın getirilmesi, Belçika basınında geniş yer buldu. Brüksel'de dünyaya gelen ve Brüksel Parlamentosunda vekillik yapan Göktaş'ın bakan olmasını "Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Erdoğan hükümetinde bakan oldu" başlığıyla verildi. Bazı medya kuruluşlarında, Göktaş'ın 2009'da Brüksel Parlamentosuna milletvekili seçildiği, ilk başörtülü milletvekili olduğu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle 2015'te partisinden ihraç edildiği, daha sonra Belçika'da siyaseti bırakan Göktaş'ın 2020'de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atandığı hatırlatıldı.