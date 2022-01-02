Dünya hem grip hem korona olan İsrailli hamile kadını konuşuyor

KOVID-19 pandemisi dünya genelinde Omicron varyantının ortaya çıkardığı yeni piklerle sürerken İsrail
'den ürküten bir haber geldi. İsrailli hamile bir kadına aynı anda hem Kovid-19 hem de grip bulaştığı tespit edildi. Bilim insanlarının 'Flurona' ismini taktığı bu vaka dünyada bir ilk. İsrail'in Petach Tikva
kentindeki Beilinson Hastanesi
'nde iki virüs için de testi pozitif çıkan kadının tedavisinin sürdüğü açıklandı. Profesör Arnon Vizhnitser
hastasıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Geldiği anda kendisine grip ve koronavirüs teşhisi kondu. Tekrar kontrol etmemize rağmen her iki test de pozitif çıktı. Her ikisi de üst solunum yollarına saldırdığı için hastasa nefes almada güçlükler yarattı' dedi. Tedavi sürecine olumlu cevap veren hamile kadının perşembe günü taburcu olacağı da açıklandı. DIŞ HABERLER