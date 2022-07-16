Yeni Kovid alarmı

Asyaülkeleri, Avustralya ve Yeni Zelanda hızlı bir şekilde yayılan yeni Kovid-19 dalgası nedeniyle harekete geçti. Yeni Zelanda hükümeti, güney yarımkürede Kovid-19 ve grip dalgasıyla mücadele eden sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmek için ücretsiz maske dağıtılacağını duyurdu. Ayrıca, hızlı Kovid-19 test merkezlerinin kurulacağı açıklandı. Avustralya, önümüzdeki haftalarda salgının oldukça zorlu geçebileceği konusunda uyarıda bulundu. Japonya'nın başkenti Tokyo'da ise artış nedeniyle uyarılar yapıldı. Güney Kore'de eylül sonunda günlük vaka sayısının 200 bine yükselmesi bekleniyor.