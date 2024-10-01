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Giriş Tarihi: 2.10.2024

Yeni NATO Sekreteri Rutte: Erdoğan ile yakın arkadaşız

Yeni NATO Sekreteri Rutte: Erdoğan ile yakın arkadaşız
NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, görevi Jens Stoltenberg'den devralmasının ardından Brüksel'de ilk basın toplantısını düzenledi. Türkiye'nin terörle mücadele ve müttefikler arasında ambargoların kaldırılmasına ilişkin beklentileriyle ilgili bir soru üzerine Rutte, Hollanda Başbakanı olarak görev yaptığı süre boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çalıştıklarını hatırlattı. Rutte, "Yakın arkadaş olduğumuzu ve terörle mücadele konusunda hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim. Terörle mücadelenin NATO bağlamında da ele almamız gereken bir konu olduğu açıktır" dedi. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmaya "açık" olduğunu dile getiren Rutte, "Bu konuda birlikte çalışmamız gerekiyor. Bunu yapacağız" diye konuştu. Rutte, müttefikler arasındaki silah satın alımlarında sınırlama olmamasının önemli olduğunu da vurguladı.
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Yeni NATO Sekreteri Rutte: Erdoğan ile yakın arkadaşız
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