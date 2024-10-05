Yeni rapor sivil katliamına verilen onayı ifşa etti: Bilerek görmezden geldiler!

Öte yandan, konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer, Lew'un yalnızca birkaç hafta önce Gazze'de kalabalık alanın İsrail tarafından bombalandığını bildiğini ancak mesajında bunlara yer vermediğini söyledi. Yetkililer, Büyükelçilik çalışanlarının, Lew'a büyük sivil kayıpların verildiği saldırıları hatırlattığı, hatta bu saldırılarda Büyükelçiliğin Filistinli çalışanlarının evlerinin de hedef alındığını söylediğini aktardı.

Tüm bunlara rağmen Lew ve bazı kıdemli yetkililerin, İsrail'e "GBU-39" tipi küçük çaplı bombalar konusunda "güvenilebileceğini" savunduğu belirtildi.