Yeni savaş an meselesi! Kore Yarımadası ateş altında: Tahliye emri verildi

GÜNEY KORE'DEN TAHLİYE EMRİ

Güney Koreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Yeonpyeong Adası'ndaki sivillere tahliye emri verildiği bildirildi. Açıklamada, top mermilerinin fırlatılmasının askeri provokasyon olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Seul'ün Kuzey Kore'yi "düşman" ilan ettiğini belirterek iki ülkenin birleşmesinin "mümkün olmadığını" vurgulamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "köklü değişiklik" çağrısında bulunan Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore'nin "savaş halindeki iki düşman ülke" haline geldiğine dikkati çekmişti.