Yeni savaş Venezuela’da mı?

ABD, Latin Amerika ve Karayipler'de askeri varlığını artırıyor. ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağı Venezuela ile savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Trump yönetimi, adımları uyuşturucu kartelleriyle mücadele olarak tanımlarken Caracas bunu egemenliğe tehdit olarak görüyor. Donanma unsurlarının balıkçı teknesine müdahalesi ve F-35'lerin Porto Riko'ya inişi tansiyonu tırmandırdı, Venezuela hükümeti halkı milislere katılmaya çağırdı.

Washington yönetimi, son haftalarda savaş gemilerini Venezuela kıyılarının karşısına konuşlandırdı.

Başkan Donald Trump bu adımı Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele için attığını söylüyor.

Trump'ın Venezuela'yı 'ABD'ye uyuşturucu taşımakla' suçlaması gerilimi tırmandırmıştı. ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu en az iki kartelle bağlantılı olmakla suçluyor.