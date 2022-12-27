Yeni savaşlar kapıda

Dünyayeni bir yıla giriyor. Uzmanlar 2023 yılı için bölgesel ve ekonomik tahminlerde bulunurken dünyayı sarsan bir savaşın içinde bulunan Rusya'dan kehanet listesi geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Twitter hesabından Avrupa ve ABD için felaket senaryosunu açıkladı. İşte Rus siyasetçinin 2023 kehanetleri:Medvedev'in en dikkat çeken iddialarından biri Avrupa ile ilgili oldu. "İngiltere, Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılacak. Ancak İngiltere'nin geri dönüşü ile AB yıkılacak" diyen Medvedev, "Çekya, Slovakya gibi bölgeleri kapsayacak bir 'Dördüncü Reich' (yeni bir Alman imparatorluğu) kurulacak ve Fransa'yla Dördüncü Reich arasında bir savaş çıkacak. Bu savaş sonunda ise olan Polonya'ya olacak ve savaşın taraflarınca bölünecek" iddiasında bulundu. Rus siyasetçi, ABD ile ilgili olarak ise "Yeni yılda ABD'de iç savaş çıkacak. Kaliforniya ve Teksas eyaletleri bağımsızlıklarını ilan edecek. Teksas ve Meksika ise ortak bir ittifaka girecek. İç savaşın sonunda sahneye Elon Musk çıkacak. Cumhuriyetçilere katılan Musk başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak" dedi. Medvedev'e göre petrol fiyatları varil başına 150 dolara çıkacak. Doğalgaz fiyatları da zirveyi görecek.RusyaDışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'yı tamamen çevreleme politikasının son derece tehlikeli olduğunu belirterek "Bu politika, nükleer güçlerin doğrudan silahlı çatışmaya kayma riski taşıyor" dedi. Lavrov ayrıca ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ortadan kaldırmaya yönelik tehditlerde bulunduğunu söyledi. Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko ise Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı talepte "Rusya'yı BM'den ihraç edin" dedi.