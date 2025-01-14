Yeni Suriye’den önemli konuklar

Türkiye, Suriye'nin refah, huzur ve barışı için yeni Şam yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor. "Bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket eden Ankara, bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ı ağırlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın 6 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Ürdün Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Ürdün İstihbarat Servisi Başkanı Ahmed Husni ile 3+3 formatlı toplantı yapmıştı. Suriye heyeti ile görüşmenin de benzer gerçekleşmesi bekleniyor. Suriyeli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği kaydediliyor.

KOMŞU ÜLKELER ZİRVESİ

Şibani ziyarete ilişkin paylaşım yaparak, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan Suriye'ye komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan bir araya gelerek, terörle mücadele, Suriye'nin kalkınması, insani yardımlar gibi Suriye'nin temel problemlerine nasıl çözüm getirileceğinin müzakere edileceği bir format üzerinde çalışıyor.