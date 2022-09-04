Yeni Türkiye vizyonu! Dünya liderliği kabul etti





LİBYA VE BALKANLAR'IN KADERİ ANKARA'NIN ELİNDE

Dünyanın gözü son günlerde Balkanlar ve Libya konusunda yine Türkiye'nin üzerinde. Ukrayna Savaşı'nın uzamasıyla birlikte Balkanlar'da yeniden bir çatışma ortamanın doğmasından endişe ediliyor. Al Jazeera, EuObserver ve daha birçok haber portalında Balkanlar'ın kaderinin Türkiye'nin elinde olduğuna dair yorumlar çıkıyor. Diğer taraftan Libya'da siyaset yine karışık. Türkiye'nin tüm taraflarla temas halinde olduğuna dikkat çeken Arap medyası ise "Libya'da çözüm Erdoğan'ın elinde" başlıklarını atıyor.