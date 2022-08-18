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Haberler Dünya Haberleri Yeni Zelanda'da korkunç olay: Bavulların içinden çocuk cesedi çıktı
Giriş Tarihi: 18.8.2022 14:30

Yeni Zelanda'da korkunç olay: Bavulların içinden çocuk cesedi çıktı

DHA
Yeni Zelanda’da korkunç olay: Bavulların içinden çocuk cesedi çıktı

Yeni Zelanda'da geçtiğimiz günlerde bir ailenin evine getirilen iki bavuldan ceset kalıntısı çıkmıştı. Ülkeyi dehşete düşüren olayın gizemi merak edilirken Yeni Zelanda polisinden konuya ilişkin açıklama geldi.

Yeni Zelanda polisi, geçen hafta bir ailenin evine getirilen ve aileye ait olmayan iki bavulun içinden çıkan ceset kalıntılarının, ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu duyurdu. Söz konusu bavullar, Auckland kentinde yaşayan bir ailenin evine 11 Ağustos tarihinde bir depolama şirketi tarafından bırakılmış ve aile kendilerine ait olmayan bavullarda insan kalıntılarını keşfedince polisi arayarak ihbarda bulunmuştu.

Yeni Zelanda polis teşkilatından Anna Thompson tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos'tan itibaren konuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini ve söz konusu bavullardaki ceset kalıntılarının ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu belirtti. Açıklamada "İlk otopsi sonuçları, bu çocukların geçen hafta bulunmadan birkaç yıl önce ölmüş olabileceğini gösteriyor" denildi.

Polis, adreste yaşayan ailenin olayla bir ilgisi olmadığını belirterek olayın ne zaman, neden ve nasıl olduğunu bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

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Yeni Zelanda'da korkunç olay: Bavulların içinden çocuk cesedi çıktı
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