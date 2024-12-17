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Giriş Tarihi: 18.12.2024

Yeniden inşa için en güçlü seçenek Türkiye

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Yeniden inşa için en güçlü seçenek Türkiye
Rejimin düşmesinden sonra başlayan yeni dönem için Türkiye seferber oldu. Siyasetten ekonomiye kadar Suriye'ye destek ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi için tüm kurumlar hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok alanda kapsamlı çalışmalar başladı. Suriyeli işadamları ve Suriyeli STK'larla toplantılar başladı. Önümüzdeki günlerde milletvekili heyetleri ve bakanların Suriye'ye gitmesi planlanıyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret edebileceği belirtiliyor. Suriye'nin yeniden inşası da dahil Türkiye'den de çok sayıda firma bu ülkede iş yapacak.
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Yeniden inşa için en güçlü seçenek Türkiye
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