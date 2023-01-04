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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Yere atılan izmaritin faturası sigara şirketlerine

Yere atılan izmaritin faturası sigara şirketlerine
İspanya hükümeti yeni çevre düzenlemeleri kapsamında, yere atılan izmaritleri temizlemek için yapılan harcamaların sigara şirketleri tarafından ödenmesine karar verdi. Çevreyi kirletenlerin meydana getirdikleri kirliliği temizlemeye mecbur kılan Avrupa Birliği kanununa uygun olarak hazırlanan bir yasa çerçevesinde İspanya artık izmaritleri temizlemenin faturasını sigara şirketlerine ödetecek. Yarın yürürlüğe girecek olan yasayla, çevre kirliliğinin ve israfın azaltılması, geridönüşümün artırılması hedefleniyor. Paket yasada tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve bardakların yanı sıra kulak pamukları ve gıda ambalajlarının kullanımının azaltılması öngörülüyor.
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Yere atılan izmaritin faturası sigara şirketlerine
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