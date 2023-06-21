Yıkılan baraj 1,2 milyar euro hasara neden oldu

Hasar değerlendirmesinin devam ettiğini belirten Strilets, barajın yıkılmasının Rusya'nın Şubat 2022 işgalinden bu yana Ukrayna'daki en büyük çevre felaketi olarak nitelendirdi. Strilets, "Asla eski haline getiremeyeceğimiz şeyler var. Bunlar Karadeniz'e sürüklenen ekosistemler. Buna, yalnızca güney Ukrayna'da bulunan endemik türler ile ölmüş 20 bin hayvan da dahil" dedi.



Barajın yıkılmasının ardından yaklaşık 1 milyon insanı içme suyuna erişiminin kesintiye uğradığını aktaran Strilets, seller sonucu enkazın diğer ülkelere taşınacağını ve Rus mayınlarının Avrupa sahillerine ulaşabileceğini açıkladı.