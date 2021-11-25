Yılbaşı ağacına gizlenmiş yılan aileyi dehşete düşürdü

HERKESİ UYARDILAR

İnsanları bu konuyla ilgili uyarmak isteyen aile, herkese "Sürünglere karşı dikkatli olun" çağrısı yapıyor. Uzmanlar ise havaların ısınmasıyla birlikte yıların kendilerine saklanacak bir yer bulmak istediği için ağaçları seçtiğinin altını çiziyor.