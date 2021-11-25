Yılbaşı ağacına gizlenmiş yılan aileyi dehşete düşürdü

Yılbaşı hazırlığı için ağaç süsleyen bir aile, geçtiğimiz günlerde ağacın üzerinde davetsiz bir misafir buldu. Kutuların arasına saklanıp yer yapan bir yılan, aileye korku dolu anlar yaşattı.
YILANI ÇIKARMAKTA ZORLANDILAR
Yılan yakalayıcı çağıran aile, oldukça zor saatler geçirdi. Yakalayıcı, ışıklar ve kablolar arasına gizlenen yılanı yakalamakta bir hayli zorlandı.
HERKESİ UYARDILAR
İnsanları bu konuyla ilgili uyarmak isteyen aile, herkese "Sürünglere karşı dikkatli olun" çağrısı yapıyor. Uzmanlar ise havaların ısınmasıyla birlikte yıların kendilerine saklanacak bir yer bulmak istediği için ağaçları seçtiğinin altını çiziyor.